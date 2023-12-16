مراسلة القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى يواصل اقتحام خان يونس

قالت مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبوشمسية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحام خان يونس جنوب القطاع من محاور عدة.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ أحزمة نارية بمحيط مستشفيات القطاع، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية جديدة.

وأضافت أبوشمسية، استمرار انقطاع كل أنواع الاتصالات في قطاع غزة، الأمر الذي يصعب من مهمة طواقم الإسعاف في التواصل مع المستشفيات لنقل الجرحى والمصابين.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن قطاع غزة وبالتحديد منطقة الوسط والجنوب شهدت عدة اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.