السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طالب أثناء عبوره الطريق بالدقهلية

جثة
جثة

لقى طالب مصرعه متأثرا بإصابته وذلك بعد ان صدمته سيارة مسرعة امام قرية إسكندرية الجديدة التابعة لمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية  أثناء عودته من  أحد الدروس.

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من إدارة شرطة  النجدة للعقيد عمر عويس، مأمور مركز شرطة الجمالية، يفيد بوقوع حادث سير على الطريق الواصل بين مركزي الجمالية فارسكور بالقرب من قرية إسكندرية الجديده التابعة للمركز ونقل مصاب ففي حالة خطر إلى المستشفى وتوفى عقب وصوله.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الجمالية إلى المستشفى وبالفحص تبين وصول "أحمد الزهدي جاب الله"، 18 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي، ومقيم قرية قرية إسكندرية الجديده التابعة للمركز وبسؤال والده أكد أن نجله كان يتلقى إحدى الدروس الخصوصية ولدى عودته من الدرس صدمته سيارة حال عبوره الطريق ولقي مصرعه متأثرا بإصابته واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة التي باشرت التحقيقات.

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