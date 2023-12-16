تحت رعاية رئيس الجمهورية.. "كلنا واحد" توزع المساعدات بمحافظات مصر

واصلت وزارة الداخلية تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وفى إطار مبادرة كلنا واحد - معك فى كل مكان- حيث نظمت عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية بالمجان على السيدات وخاصة المرأة المعيلة بالمناطق الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بنطاق مديريات أمن (شمال سيناء - جنوب سيناء - القليوبية - سوهاج - الوادي الجديد - قنا - الأقصر) ويأتى ذلك تأكيدًا على حرص رجال الشرطة على المساهمة الإيجابية والفعالة لرفع العبء عن كاهل المواطنين لتظل دائمًا وزارة الداخلية حصن أمان للمواطنين.

وقد لاقت تلك المبادرة إشادة كبيرة من السيدات وخاصةً المرأة المعيلة، مثمنين ما لمسوه من حرص وزارة الداخلية على تخفيف العبء عن كاهلهن، وتقديم الدعم اللازم لهن على مدار العام لكون المرأة ركيزة أساسية للمجتمع.

جاء ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين ومراعاة البُعد الإنساني والاجتماعي، وحرصها الدائم على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين.