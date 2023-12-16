الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحت رعاية رئيس الجمهورية.. "كلنا واحد" توزع المساعدات بمحافظات مصر

كلنا واحد معك في
كلنا واحد معك في كل مكان

واصلت وزارة الداخلية تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وفى إطار مبادرة كلنا واحد - معك فى كل مكان-  حيث نظمت عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية بالمجان على السيدات وخاصة المرأة المعيلة بالمناطق الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بنطاق مديريات أمن (شمال سيناء - جنوب سيناء - القليوبية - سوهاج - الوادي الجديد - قنا - الأقصر) ويأتى ذلك تأكيدًا على حرص رجال الشرطة على المساهمة الإيجابية والفعالة لرفع العبء عن كاهل المواطنين لتظل دائمًا وزارة الداخلية حصن أمان للمواطنين.

 وقد لاقت تلك المبادرة إشادة كبيرة من السيدات وخاصةً المرأة المعيلة، مثمنين ما لمسوه من حرص وزارة الداخلية على تخفيف العبء عن كاهلهن، وتقديم الدعم اللازم لهن على مدار العام لكون المرأة ركيزة أساسية للمجتمع.

جاء ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين ومراعاة البُعد الإنساني والاجتماعي، وحرصها الدائم على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

كلنا واحد - معك فى كل مكان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وزارة الداخلية توزيع عدد من المساعدات رجال الشرطة

الأكثر قراءة

عاجل.. مظاهرات غاضبة فى تل أبيب من نتنياهو عقب قتل 3 رهائن فى غزة

تقارير سعودية: فيفا يغرم الأهلى 50 ألف فرانك

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر قنوات "ON E " و"ON دراما" والإعادة

حماية المستهلك: الضرب بيد من حديد ضد محتكرى السلع.. وحملات رقابية مكبرة بالمحافظات

عاجل.. القاهرة الإخبارية: عدد كبير من آليات جيش الاحتلال تقتحم طولكرم

البحر الأحمر يشتعل.. مدمرة أمريكية تسقط 14 طائرة مُسيرة أطلقها الحوثيون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجزرة بدم بارد ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مستشفى كمال عدوان

محاسن السنوسي

ماذا بعد الانتخابات؟!

د.أحمد الخميسى

الغرب الذى نكره.. الغرب الذى نحب

محمد الفايدي

إدارة التخلف وتهميش التنمية

وائل لطفي

لماذا ترتفع الأسعار؟

ماجد حبته

أمير التسامح.. وداعًا

محمد الراعي

الطعمية بالشطة.. اكتسحت الكبسة ‏

محمد عبد العزيز

‏رغم كرة القدم وحكاية الطعمية.. نبقى أحبابًا‏

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مفاجأة.. إسرائيل تقتل 3 محتجزين فى غزة رغم رفعهم الراية البيضاء

طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات عنيفة على بلدات وقرى جنوب لبنان

أقوى من الفيضانات.. لماذا ستفشل خطة إسرائيل لتدمير أنفاق غزة؟