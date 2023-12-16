الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حدادًا على أمير الكويت.. تأجيل فعاليات مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير

أمير الكويت
أمير الكويت

أعلن القائمون على مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، عن تأجيل فعاليات الدورة الخامسة وذلك نظرًا لإعلان وزارة الثقافة المصرية الحداد على وفاة أمير الكويت.

وقررت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير تم تأجيل فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير التي كانت من المقرر أن تقام في الفترة من 17 حتى 20 ديسمبر لحين إشعار آخر.

وكان من المقرر أن تنطلق مساء يوم الأحد، الدورة الـخامسة  "الاستثنائية" من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير بدار الأوبرا المصرية.

كانت تحمل الدورة شعار "هنفضل نحلم - السينما سلاحنا" لتواكب الأحداث الحالية، مؤكدًا أن الدورة ستعمل على دعم القضية الفلسطينية، لأن هذا هو الدور الذي لا بد أن يلعبه الفن والمهرجانات والأنشطة الفنية بشكل عام.

وكان من المقرر أن يشارك هذه الدورة 34 فيلمًا روائيًا تسجيليًا قصيرًا من مصر ودول مختلفة تتنافس فيها على أربع مسابقات، مسابقة الفيلم الروائي القصير الدولي ومسابقة الفيلم التسجيلي ومسابقة الفيلم الروائي المصري ومسابقة أفلام الشباب.

إضافة إلى تنظيم مجموعة من الورش المجانية في القاهرة والإسكندرية، منها ورشة مبادئ سيناريو الفيلم القصير منخفض التكلفة  للباحث والناقد السينمائي أحمد المسيري، والتي تقام بمدينة الإسكندرية بالتعاون مع مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، ومجموعة من الماستر كلاس بقاعة سينما الحضارة بدار الأوبرا بالقاهرة منها ماستر كلاس أداء الممثل في الفيلم المستقل والفيلم التجاري للفنان الكبير أحمد كمال، وورشة تحت عنوان "درامية مصادر الإضاءة الطبيعية والصناعية نهار وليل داخلي وخارجي" لمدير التصوير نزار شاكر.

كما كان من المقرر أن تقام ورشتان منهما ورشة تحت عنوان سيناريو الفيلم القصير دراميًا وإنتاجيًا للدكتورة ثناء هاشم، أستاذ مساعد قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما، وورشة توجيه الممثل للمخرجة چيهان إسماعيل، وفي يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر ورشة الإخراج السينمائي للمخرج خالد الحجر.

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