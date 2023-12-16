تخطت فكرة المبادرة.. خبير يستعرض أبرز نتائج "حياة كريمة" على المستوى الاقتصادى

استعرض الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أبرز نتائج حياة كريمة على المستوى الاقتصادي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن "حياة كريمة" مشروع قومي تخطى فكرة المبادرة.

وأضاف أن "حياة كريمة" مبادرة رئاسية غيرت وجه الحياة في القرى المصرية، موضحًا أن هناك مجهودًا كبيرًا تحقق في مجال الزراعة، والذي كانت له عوائد اقتصادية كبيرة على مصر.

وأشار إلى أن "حياة كريمة" مشروع قومي تخطى فكرة المبادرة، لأن حياة كريمة أصبح لها أفق واسع جدًا باستهدافها لكافة القطاعات الاقتصادية التي طالتها هذه المبادرة.