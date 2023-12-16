مروان حامد: أبحث عن موضوعات لا تشبهنى أخوض من خلالها رحلة استكشاف

ضمن فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي أقيمت حلقة نقاشية مع المخرج مروان حامد المكرم بجائزة الإنجاز الإبداعي من المهرجان، أدار الندوة المنتج علاء كركوتي.

مهرجان الجونة الدورة السادسة



وخلال الندوة تحدث مروان عن فترة دراسته بأكاديمية السينما، والتي استفاد منها بشكل كبير، وقال إن السينما تتغير دائمًا على المستوى التقني وهذا ينعكس على طريقة السرد لذلك فمرحلة الدراسة بالنسبة له لا تنتهي.

وأضاف أنه قبل تصوير أى فيلم جديد يبحث بشكل موسع عن كل عناصر الفيلم، فالسينما هى لغة تواصل وتأثير بين العاملين في الصناعة.

كما تحدث عن والده السيناريست الراحل وحيد حامد، وقال إنه صاحب تجربة حياتية كبيرة منذ جاء من القرية إلى المدينة، وفترة تجنيده أثناء حرب 1967، فقد مر بتجارب قوية وثرية شكلت مصدر إلهام له في كتاباته، وتابع أنه لا يزال في مرحلة اكتشاف لهذا الثراء.

وحول اختيار موضوعات أعماله قال مروان إنه ينظر إن كان العمل سيضيف له أم لا، أو إن كان العمل يستحق، ويشعر تجاهه بالشغف، وأضاف أنه على مدار سنوات عمله كمخرج حاول البحث عن موضوعات تفتح أمامه عوالم لا يعرفها، فيخوض رحلة استكشاف أثناء صناعة الفيلم.

وتطرق المخرج المصري خلال الندوة عن فيلم "إبراهيم الأبيض" وقال إن السيناريو كان مليئًا بعوالم حقيقية كتبها الفنان والسيناريست عباس أبو الحسن الذي وصف هذا العالم جيدًا من خلال السيناريو، وقد له ملف يحتوى على أخبار الحوادث والجرائم التي تتشابه مع أحداث الفيلم.

وقال مروان إنه كان بعيدًا عن هذا العالم، ولكنه حاول اكتشافه، وعمل على تطوير الأحداث وذهبا إلى بعض الأماكن الحقيقية.

وتحدث عن فيلم "عمارة يعقوبيان" وقال إنه في البداية، الاتفاق بين الشركة المنتجة والمسئولين عن العمارة فشل في الموافقة على تصوير الفيلم داخل العمارة، ووجدوا عمارة أخرى تشبه العمارة الأصلية وهى تشبه قصة الفيلم أكثر من العمارة الأصلية.

وأشار إلى أن السينما ليست نقلًا، للواقع كما هو، ولكن هنا حرية في الاختيار، والممثل هو العنصر الرابط بين المخرج والجمهور، وكلما كان الممثل محترفا وموهوبا حقق صلة الربط في توصيل فكرة الفيلم إلى المشاهد.

واستشهد بالفنان كريم عبدالعزيز في فيلم "الفيل الأزرق" وأوضح أن شخصية يحيى كان من الممكن أن يعتبرها الجمهور مسئولة عن موت زوجته وابنته بعد حادث السيارة الذي تسبب فيه بسبب تناوله للكحول، لكن الفنان كريم عبد العزيز استطاع أن يكسب تعاطف وتسامح الجمهور للشخصية عن طريق أدائه المحترف والمتميز.

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