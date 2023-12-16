السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طالب بسبب خلافات مع والده بالزيتون لـ24 ديسمبر

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 2 بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده لجلسة 24 ديسمبر.

كانت التحقيقات كشفت ملابسات ما تبلغ لجهات التحقيق من سيدة، بتغيب نجلها "طالب" عقب انتهاء اليوم الدراسى فى منطقة الزيتون، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة جنايات القاهرة خلافات مالية خطف طالب محاكمة منطقة الزيتون

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