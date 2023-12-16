السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن الاقتصادى يضبط آلاف القضايا خلال 24 ساعة

الأمن الاقتصادي
الأمن الاقتصادي

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وضبطت الإدارة في عدة حملات كل المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1547 قضية متنوعة. 

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 13979 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

كما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 158 قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

قطاع الأمن الاقتصادي الحملات الأمنية الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

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