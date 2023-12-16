الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الذكاء الاصطناعى والشركات الناشئة فى صناعة السينما.. جلسة بمهرجان الجونة بحضور نجوم الفن

ناقشت الجلسة النقاشية التي أقيمت اليوم السبت في قاعة الكهف في البلازا تحت عنوان "جيميناي إفريقيا" -"إشعال صناعة الأفلام" عددًا من الموضوعات المهمة في مجال صناعة الأفلام، والجلسة شهدت حضور عدد من الفنانين والمهتمين بصناعة السينما، ومنهم المهندس عدلي توما، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيميناي إفريقيا، والمصور السينمائي المصر أحمد المرسي، والممثلة والمنتجة المصرية بشرى رزة، ساره بتادينى مدير المحتوى بإحدى السركات والممثلة هدى المفتي، والمخرج مرقس عادل.

مهرجان الجونة السينمائي

وحرص عدد من النجوم على الحضور منهم هنا شيحة ومحمد فراج وغيرهما من النجوم.

بدأ اليوم بكلمة ترحيبة لداليا شوقى، حيث عبرت عن سعادتها بطاقة الجمهور، وقالت إننا سنحاول أن نمزج عالم التك والسينما للتمكين من أجل تسهيل صناعة الأفلام، وأوضحت أن الجلسة ستحتوي على 12 PITCH لشركات ناشئة، وكان لكل شركة 4 دقائق لعرض مشروعاتهم ومناقشتها مع الحكام وتناولت الجلسة النقاشية عدة محاور ومواضيع رئيسية وبدأت بمقدمة من للمهندس عدلي توما، حيث أوضح ما معنى سينما تك، وأوضح أن لدينا الآن أكثر من 1000 من رواد الأعمال في السينما تك وان هدفنا هو تطوير الصناعة وتحويل الأحلام إلى حقيقة مع الأفكار التي سيتم عرضها.

واختتمت الجلسة بالنقاش على فكره الـAI وتأثره على مستقبل صناعه الأفلام، وأنه ليس إلا أداة للتسهيل وليس لاستبدال المواهب، وبعدها تم التصويت، ثم الإعلان عن  3 فائزين لاستلام درع تكريمى من قبل لجنة التحكيم.

الجدير بالذكر أن النسخة السادسة من مهرجان الجونة المقامة تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية" تستضيف عددًا من الدورات الإرشادية والجلسات النقاشية وورش العمل الجديدة، ضمن البرامج التي تعقدها منصة الجونة السينمائية خلال فعاليات المهرجان، بهدف العمل مع صناع السينما الناشئين لتطوير محتوى النصوص السينمائية.

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مهرجان الجونة السينمائي الجونة مهرجان الجونة البلازا السينما

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