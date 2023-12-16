السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدا استكمال محاكمة المتهم في واقعة "الكلب" بالأميرية

ارشيفية
ارشيفية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غدا الإحد، محاكمة شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة، بعدما عقره كلب شرس، أطلقه المتهم خلال مشاجرة مع جيرانه، ما أسفر عن إصابة شخص كان يمر في المكان بالصدفة. 

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة الأميرية، في وقت سابق، بلاغًا بنشوب مشاجرة في أحد الشوارع بمنطقة الأميرية، ما تسبب في إصابة شخصين، أحدهم في حالة خطرة.

وكشفت التحريات في واقعة نشوب مشاجرة بين طرفين، واستخدام أحدهما لكلب شرس على الطرف الثاني؛ لترهيبهم، ما أسفر عن عقر الكلب لشخصين، أحدهما المجني عليه الذي كان يسير بالصدفة في المكان وقت المشاجرة، ما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وإحالته لجهات التحقيق المختصة، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته.

محكمة جنايات القاهرة عاهة مستديمة كلب شرس مشاجرة قسم شرطة الأميرية

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