السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موقف كولر النهائي من عودة المغربي وليد أزارو في يناير

كولر
كولر

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي حسم مصير عودة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق السابق وعجمان الإماراتي الحالي في فترة الميركاتو الشتوي المقبل.

وكشف مصدر مسئول داخل القلعة الحمراء أنه لا يوجد أي مفاوضات رسمية من قِبل إدارة الكرة بالنادي الأهلي مع المهاجم المغربي في الوقت الحالي.

وأضاف مصدر مسئول أن كولر طلب تأجيل ملف البحث عن مهاجم أجنبي جديد في الوقت الراهن بسبب اكتمال قائمة أجانب الفريق خاصة أنه سيحسم مصير الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق بعد بطولة كأس العالم للأندية وكأس السوبر المصري المقبلة.

وأوضح المصدر أن بعض وكلاء اللاعبين عرضوا الأمر على اللاعب والنادي في حالة الحصول علي موافقة اللاعب على العودة من جديد إلى القلعة الحمراء بينما عرض مسؤولو النادي الأمر على الجهاز الفني للفريق لحسمه.

كولر يُغلق صفحة اتحاد جدة ويبدأ الاستعداد لمواجهة فلومينينسي

 وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أغلق صفحة مباراة الأهلي أمام اتحاد جدة السعودي والتي أقيمت مساء أمس الجمعة على استاد الجوهرة بمدينة جدة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وبدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في الاستعداد لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، والتي ستقام مساء الاثنين المقبل على استاد الجوهرة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1، ليصعد للدور نصف النهائي للمرة السادسة في تاريخ البطولة ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية ‏وصولًا لنصف النهائي في مونديال الأندية.‏

وأصبح الأهلي هو الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي يصل لنصف نهائي كأس العالم للأندية أربع مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ويليه ‏الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022.‏

من جانبه، قال مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن تتويجه بجائزة أفضل لاعب في ‏مباراة اتحاد جدة هي تكليل لجهود الفريق بأكمله بعد المستوى الذي قدمه اللاعبون وقدرتهم ‏على حسم المباراة والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية في نسخته الحالية بالسعودية.‏

كولر وليد أزارو لجنة إدارة التخطيط الاهلى أنتوني موديست

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