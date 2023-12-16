عضو التحالف الوطني: جاهزون على قدم وساق لمساعدة إخواننا في فلسطين

قال محمد فؤاد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن حملات التبرع بالدم لأهالي غزة، شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين والشباب، سواء لمؤسسات التحالف أو المؤسسات الأخرى، ولا تزال حملات التبرع المختلفة مستمرة، مؤكدًا أن الشعب المصري، أكثر شعوب العالم يشعر بإخوانه في فلسطين وبمسؤوليته تجاهه.

وأضاف "فؤاد" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الأولويات تغيرت خلال الفترة الماضية، ففي بداية العدوان كانت الأولوية للمساعدات الطبية وما يخص الطوارئ، ثم تحولت إلى المواد الغذائية، وبعد ذلك أصبحت الأغطية وملابس الشتاء والخيام، مضيفًا: "جاهزون على قدم وساق، لمساعدة إخواننا في فلسطين".

الشعب المصري قاد ملحمة لجمع المساعدات لصالح قطاع غـزة

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية التي يمر بها الشعب المصري، إلا أنه قدم 80% من المساعدات الإنسانية، التي دخلت إلى قطاع غزة، فقد أثبت أنه شعب صاحب قضية ولديه مسؤولية.