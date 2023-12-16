قصف مدفعي وجوي يستهدف أحياء الشجاعية والزيتون شرقي قطاع غزة

استهدف قصف مدفعي وجوى أحياء الشجاعية والزيتون شرقي قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل.

وتعرضت مناطق بجنوب غزة، لقصف مدفعي إسرائيلي وغارات مكثفة، أمس، أسفرت عن مقتل 18 شخصا في رفح، و33 آخرين في قصف مدفعي بخان يونس.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 18700 شهيد، 70% منهم أطفال ونساء، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 51 ألفًا، وما زال هناك الآلاف في عداد المفقودين.