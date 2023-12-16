تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بالتخلص من ابن عمه في الغربية

قررت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الحميد هندي، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بالتخلص من ابن عمه بقرية كفر كلا الباب بدائرة مركز السنطة، بعد خروجه من السجن، لجلسة 21 ديسمبر.

ونظرت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، اليوم السبت جلسة محاكمة المتهم بقتل ابن عمه، بعد أن انتظر خروجه من السجن بعد قضائه عقوبة الحبس لمدة 25 عاما بسبب الثأر.

وكانت قرية كفر كلا الباب التابعة لمركز السنطة، قد شهدت واقعة مأساوية عندما لقى فلاح مصرعه بعد خروجه من السجن، الذي قضي فيه 25 عاما على يد ابن عمه بسكين بسبب الثأر.

تعود وقائع القضية، إلى شهر يوليو الماضي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من مركز شرطة السنطة، بورود بلاغ بوقوع جريمة قتل بين أبناء عمومة بقرية كفر كلا الباب ومقتل شخص على يد نجل عمه مقيم بذات القرية، و

انتقلت مباحث مركز شرطة السنطة وأجهزة البحث الجنائي وشرطة النجدة.

ودلت التحريات المبدئية أن القاتل قام بإارتكاب جريمته حيث انتظر خروج المجني عليه وهو ابن عمه في نفس الوقت عقب قضائه عُقوبة السجن المشدد لمدة 25 عاما لاتهامه في واقعة قتل شقيق الجاني ،وعقب خروجه كان الجاني قد أعد خطة للتخلص منه وقام بالتعدي عليه حتى سقط قتيلا، وتم ضبط الجاني وحرر محضر بالواقعة وتم حبس المتهم وإحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية.