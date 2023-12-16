السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الفيوم تحتفل بتعامد الشمس على معبد قصر قارون الخميس المقبل

تعامد الشمس على معبد
تعامد الشمس على معبد قصر قارون

تستعد محافظة الفيوم للاحتفال بالظاهرة الفلكية الفريدة التى تتكرر صباح  يوم الحادى والعشرين من شهر ديسمبر من كل عام، حيث تتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون، وتستمر قرابة 25 دقيقة  والذى يعتبر حدثًا عالميًا وظاهرة فلكية. 

تقام الاحتفالية برعاية أحمد عيسى، وزير الآثار، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، ويشرف على الاحتفالية الدكتور عادل عكاشة رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى، وجمال أبوبكر، مدير عام آثار مصر الوسطى، ومن منطقة آثار الفيوم الدكتور على البطل، مدير عام آثار الفيوم، وحسين عبد القادر مدير المنطقة.

وجرى تشكيل لجان أثرية وسياحية وأمنية بالإضافة إلى الأجهزة التنفيذية في المحافظة للإعداد للاحتفالية التي ستقام صباح الخميس القادم بمنطقة قصر قارون في مركز يوسف الصديق وقد تفقدت اللجان المعبد والمنطقة المحيطة به.

ظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون

ومن المعروف أنه منذ اكتشاف ظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون بمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم في عام 2003 فإن المحافظة توليها اهتماما بالغا، لكونها ظاهرة فريدة تتميز بها المحافظة وتماثل في أهميتها تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك في الأقصر وبدأت الاحتفال بهذه الظاهرة منذ قرابة 12 عاما.

وهذه الاحتفالية تأتي في إطار الجهود الدائمة لتنشيط حركة السياحة والتعريف بما تزخر به المحافظة من إمكانات سياحية وأثرية وثقافية وبيئية، كما أن الاكتشافات الأثرية في المحافظة ساهمت في زيادة حركة السياحة ولعل أهمها فتحا حجرة الدفن الملكية في هرم سنوسرت الثاني باللاهون مما ساهم في تسليط الضوء على الأماكن الأثرية والسياحية بمحافظة الفيوم.

الفيوم الخميس المقبل احتفالات تعامد الشمس معبد قصر قارون محافظة الفيوم قدس الاقداس

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