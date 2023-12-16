أمير قطر يعزى ولى عهد الكويت فى وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

أعلن ديوان الأمير القطري، منذ قليل، أن الأمير تميم بن حمد آل ثاني، عزي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، بوفاة المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقال الديوان القطري إن تميم بن حمد ينعى المغفور له أخاه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

كما عزى نائب أمير قطر، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي، بوفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وأعلن الديوان الأميري ظهر اليوم وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح .

تدهور الحالة الصحية لأمير الكويت

من المعروف أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كان يعالج الفترة الماضية.

وأكد وزير شئون الديوان الأميرى الكويتى، الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، أمس الجمعة، أن الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لا تزال مستقرة.

نقل أمير الكويت إلى المستشفى إثر وعكة صحية طارئة

كان وزير شئون الديوان الأميري، الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، قد أعلن مطلع الشهر الجاري أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة ألمت به.

وحسب وزير شئون الديوان الأميري كان أمير البلادي يتلقى العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية.