السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تلفزيون الكويت يقطع البث الرسمي.. والديوان الأميري يصدر بيانا بعد قليل

الكويت
الكويت

 أفادت وسائل إعلام كويتية منذ قليل، بقطع البرامج الاعتيادية في تلفزيون الكويت الرسمي وبث آيات من القرآن الكريم.

من جهته أعلن الديوان الأميري أنه سيصدر بيانا بعد قليل.

يأتي ذلك وسط تقارير تفيد بوفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والذي تعرض لوعكة صحية منذ أيام.

 وعكة صحية طارئة

وسبق وأعلن وزير شئون الديوان الأميري، الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، الأربعاء، عن أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى صباح هذا اليوم إثر وعكة صحية طارئة ألمت به.

وحسب وزير شئون الديوان الأميري سيتلقى أمير البلاد العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية، مشيرا إلى أن الحالة الصحية للأمير مستقرة، وذلك وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

أمير الكويت يشيد برئيس الوزراء بسبب جلسة الاستجواب أمام البرلمان

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد بعث - قبل سابق- ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أشاد فيها بالممارسة الديمقراطية الراقية التي شهدتها جلسة مجلس الأمة التي عقدت لمناقشة الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء، وبما تميز به أداءه من كفاءة رفيعة خلال ردوده الوافية على محاور الاستجواب الذي تمت مناقشته.

كما أشاد أمير الكويت بما تحلى به أعضاء مجلس الأمة من روح المسئولية والمهنية العالية ضمن حقهم الدستوري، سائلا المولى تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الوطن.

الكويت القرآن الكريم وزير شئون الديوان المبارك الصباح ؤئيس وفد الصلبيخات الكويتي

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