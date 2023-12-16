مصر تنعى أمير الكويت.. وتعلن الحداد 3 أيام فى جميع أنحاء البلاد

نعت رئاسة الجمهوية، اليوم السبت، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ86 عامًا.

وجاء البيان كالتالي:

أصدرت رئاسة جمهورية مصر العربية بيانا منذ قليل، جاء فيه: «تنعى جمهورية مصر العربية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم السبت الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣.. كما ينعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، الزعيم الفقيد، الرجل العظيم، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية».

وأعلنت جمهورية مصر العربية الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان.