أستاذ علاقات دولية: أزمة فلسطين هى قضية الفرص الضائعة

قال الدكتور طارق البرديسي، أستاذ العلاقات الدولية، إن المجهودات مستمرة من أجل الوصول إلى هدنة في قطاع غزة، لافتا إلى أن مصر تقوم بدور كبير في دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف "البرديسي"، خلال اتصال هاتفي لفضائية "إكسترا نيوز"، أن القضية الفلسطينية قضية الفرص الضائعة، ولكن لن نبكي على اللبن المسكوب، مؤكدا أن مصر تبذل كل ما وسعها للتوصل لحل للقضية الفلسطينية، معتبرا أن الهدن ووقف إطلاق النار هو الحل المنطقي للأزمة في فلسطين.

أستاذ العلاقات الدولية: مصر رائدة فى تحركاتها بكل المسارات لحل القضية الفلسطينية

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية أن مصر كرجل الإطفاء تريد وقف إطلاق النار في فلسطين، وإيقاف العدوان، والقتل، والدمار الذي تشهده فلسطين، لافتا إلى أن مصر رائدة في تحركاتها بكل المسارات لحل القضية الفلسطينية.

وتابع البرديسي: إن مصر لها أدوار متعددة ومسارات مختلفة وشاملة، وتقوم بجهود مستمرة، حتى أصبح العالم يعلم أن المشكلة ليست فيما حدث يوم 7 أكتوبر، فالأمر يعود إلى ما قبل وبعد السابع من أكتوبر، لأن المسألة هي احتلال واستيطان واعتقالات تعسفية وهدم للبيوت وإبادة جماعية.