السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انهيار منزل من 3 طوابق بمركز الواسطى فى بنى سويف

انهيار منزل
انهيار منزل

انهار منزل مكون من 3 طوابق بشارع طراد النيل في مدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف، اليوم السبت، ودُفع بسيارات الإسعاف ومعدات مجلس المدينة إلى محل الواقعة.

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انهيار منزل مكون من 3 طوابق بشارع طراد النيل بمدينة الواسطى شمال المحافظة، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوجيه رجال الحماية المدنية، إلى موقع الحادث.

وانتقل رجال الوحدة المحلية بمركز ومدينة الواسطى، برئاسة حمادة راضي، إلى موقع المنزل المُنهار، حيث جرى قطع المياه والكهرباء عنه، ومعاينة المنازل المجاورة، لبيان وجود تصدعات من عدمها، حيث تبين أن المنزل المنهار مكون من الطوب اللبن وجذوع النخيل والأخشاب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تحرير محضر بالحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمعرفة رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.

بني سويف الواسطي منزل انهيار الوحدة المحلية

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