السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

احذر وضع هذه الأطعمة في الميكروويف

الأطعمة
الأطعمة

لا يعلم الكثير منا أن هناك بعض الأطعمة التي لا يمكن تناولها بعد تسخينها فى الميكروويف، لأنها تؤثر بشكل كبير على الصحة العامة للجسم فمعظمنا يقوم تسخين كافة الأطعمة في المايكرويف دون واعي بالمخاطر ذلك على الصحة العامة للجسم ونستعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات الخاصة بخطورة وضع بعض الأطعمة في المايكرويف.
 

السبانخ والبنجر

‏فكما جاء في موقع Health فهناك بعض الأطعمة التي لا يجب وضعه في الميكروويف مثله الأطعمة التي تحتوي على النترات، مثل السبانخ والبنجر، فتحوي تلك الأطعمة على مركبات النترات التي تؤثر بشكل سلبي على الجسم وتتسبب فيه زيادة فرص تعرض للجسم لسبب السرطان لذا فلا يجب وضع أي اطعمه تحتوي على مركبات النظارات داخل المايكرويف للوقاية من التعرض للإصابة بأمراض خطيرة.
 

 الأرز والفلفل الحار
 

‏وفقا لما جاء في الموقع فمن ضمن الأطعمة التي تشكل خطورة عند وضع في الميكروويف الأرز فيه البكتيريا عند تعرضه لدرجة حرارة الجو فبعد تسخين الأرز في المايكرويف ووضعه لتتناوله يزيد من مخاطر تناوله، ومن ضمن الاطعمة التي لا يجب وضعها فى الميكروويف، الفلفل الحار وذلك لانه يحتوي على الكابسيسين، وعند  تسخينه فى الميكروويف يتبخر الكابسيسين في الهواء المغلق في الميكروويف ويعرضك فتح باب الميكروويف لأبخرة يمكن أن تهيج وتحرق رئتيك وحلقك وعينيك وأنفك.
 

اللحوم المصنعة

‏ومن ضمن الأطعمة التي لا يجب وضعها في الميكروويف اللحوم المصنعة فثبتت الدراسات عن اللحوم المصنعة عند وضع المايكرويف تشكيل منتجات أكسدة الكوليسترول، وهى ما تؤثر بشكل سلبي على صحة الجسم وتزيد من فرص تعرض الإنسان لأمراض القلب لذا فلا يفضل نهائيا وضع اللحوم المصنع الداخل الميكروويف مثلما يفعل البعض.
 

اطعمه ممنوع وضعها في الميكروويف تسبب السرطان وأمراض القلب ‏ السرطان أمراض القلب تسخينها فى الميكروويف الميكروويف

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