بطريرك الأقباط الكاثوليك يحتفل بعيد الحبل بلا دنس بالإسكندرية

احتفل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بعيد العذراء التي حبل بها بلا دنس الخطيئة الأصلية، وذلك بكنيستها، بالدخيلة، بالإسكندرية.

وشارك في الصلاة الأب فرنسيس وحيد، راعي الكنيسة، حيث ألقى صاحب الغبطة عظة الذبيحة الإلهية، قائلًا: نحن نمتلئ نعمة بالعماد، كما أن حين نكون مملتئين بنعمة الله، نفيض على من نتشارك معهم الحياة، فنلتقي جميعًا بجسد واحد.

وعقب القداس الإلهي، أقيم الاحتفال السنوي، احتفالًا، وتكريمًا بعيد الحبل بلا دنس، الذي تضمن العديد من الفقرات المتنوعة، قدمها أطفال الكنيسة.

وقدم أبناء وبنات المرحلة الابتدائية، استعراضًا مسرحيًا، فيما قدمت المرحلة الثانوية، عرضًا صامتًا، كما شارك في عرض مسرحي أخر، مختلف المراحل السنية بعنوان "المحبوبة". وانتهى اليوم بالتقاط الصور التذكارية.

الجدير بالذكر أن "مركز أعظم من ملاك"، كان قد شارك بعدد من الفقرات المتنوعة، في احتفال عيد الحبل بلا دنس.

اجتماع الصلاة

وترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، اجتماع الصلاة، بكنيسة ملكة السلام، بالفكرية.

جاء ذلك بمشاركة القمص جرجس بشرى، راعي الكنيسة، حيث بدأ الاجتماع بالصلاة، والترانيم الروحية، كما ألقى نيافة المطران عظة الاجتماع بعنوان "كيف نبدأ عامًا جديدًا؟"، مؤكدًا أن الاستعداد للعام الجديد، يكون من خلال: التوبة القلبية، عدم الاستسلام، محاولة البدء الدائم من جديد، بالإضافة إلى عيش المصالحة مع الله، والآخرين.

وتضمن الاجتماع أيضًا توزيع جوائز المسابقات الكتابية، والهدايا التذكارية.



وانعقد بدار مطرانية الأقباط الكاثوليك، بسوهاج، لقاء عرض، ومناقشة الملخص التنفيذي، والإجراءات المتصلة بتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجمعية، الذي قدمه السيد إبراهيم ناجي، منسق التخطيط الاستراتيجي بكاريتاس مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتورة مادلين عزمي، المشرف العام على مراكز سيتي، بالإضافة إلى عدد من العاملين، بمختلف برامج، ومشروعات الجمعية، بمحافظة سوهاج.

وتضمن الاجتماع كلمة من نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، الذي أكد أهمية التخطيط، من أجل تحقيق رسالة كاريتاس، مشيدًا بما تشهده كاريتاس مصر، من تقدم في الفترة الأخيرة.