الأهلى فى المونديال| معلول: شخصية الفريق وراء الفوز على اتحاد جدة

قال علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق تأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد أداء مميز أمام اتحاد ‏جدة السعودي اليوم في البطولة التي تقام في المملكة العربية السعودية في الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر.‏

وأوضح أن الأهلي فرض شخصيته القوية خلال اللقاء، وأظهر اللاعبون قدراتهم التي يعرفها الجميع، بعد التحضير المناسب ‏للمواجهة.‏

وأضاف أن الأهلي بطل إفريقيا والجميع يعرفه جيدًا، ونجحنا في تحقيق فوز مستحق على حساب فريق مدجج بالأسماء الكبيرة.‏

وتقدم معلول بالتهنئة إلى الجماهير التي شجعت الفريق من كل مكان، وشدد على أن الأهلي لديه طموحات كبيرة وخبرات تؤهله للمنافسة على التأهل للنهائي.‏