مدرب اتحاد جدة: لم نستطع مجاراة الأهلي بدنيًا.. والهدف الثاني أحبطنا

أعرب مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق اتحاد جدة عن حزنه الشديد إزاء الخسارة أمام الأهلي المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال مدرب الاتحاد في المؤتمر الصحفي: "لعبنا أمام الأهلي وهو فريق سريع جدًا وضعنا أمام الكثير من التحديات على سبيل الأداء البدني".

وأضاف: "الهدف الثاني محبط جدًا، وكان علينا تسجيل هدفين، ولم نكن في وضعية تمكننا من اتخاذ قرار سريع".

وواصلأ:" لم نتمكن من صنع الفرص وتسجيل الأهداف، كانت لدينا ركلة جزاء لم يسجلها كريم بنزيمة وهذا صعّب علينا الأمور من الناحية البدنية".

وأكمل: "اتفهم الاحباط، ولكن يتعين علينا اولًا ان نستوعب ما حدث اليوم ونتجاوزه وننظر الى الامام، يجب ان نشكل تماسك جيد بالفريق".