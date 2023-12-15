الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يعزز رقمه القياسي ويصل لنصف نهائي كأس العالم للمرة السادسة

الأهلي
الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كتابة الأرقام التاريخية، بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي كأس العالم للأندية وحجز بطاقة الوصول إلى نصف نهائي البطولة.

ووصل الأهلي إلى الدور نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ البطولة، ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية وصولًا لنصف النهائي في مونديال الأندية.

وسبق أن تأهل نادي الهلال السعودي ثلاث مرات، ومرتين لكل من كلوب أمريكا وباتشوكا ومونتيري من المكسيك وكاشيما انتلرز الياباني وجوانجزو إيفرجراند الصيني.

وحقق الأهلي الفوز على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

تقدم للأهلي علي معلول من ضربة جزاء، وسجل حسين الشحات الهدف الثاني، قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثالث، فيما سجل هدف اتحاد جدة كريم بنزيما.

الأهلي يفك عقدة اتحاد جدة بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي المونديال

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية عقب الفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور ربع النهائي.

ويلتقي الأهلي مع فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية يوم الأثنين المقبل.

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