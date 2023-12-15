كرم جبر: الجهود المصرية بشأن القضية الفلسطينية متواصلة ليلًا ونهارًا (فيديو)

أعرب الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن تقديره لمشاعر الشعب المصري النبيلة تجاه القضية الفلسطينية، وحزنه العميق على ما يعانيه أهل غزة من العدوان الإسرائيلي.

وأشاد جبر، في حواره مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج "مانشيت"، المُذاع على قناة "CBC"، بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في دعم الشعب الفلسطيني، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها، مؤكدا أن مصر هي الدولة الأولى في إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية لغزة، وهي الدولة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية القضية الفلسطينية وتدافع عنها في كل المحافل الدولية.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الدولة الفلسطينية هي حق لا يمكن التنازل عنه، وأن عاصمتها هي القدس الشرقية، محذرا من خطورة المستوطنات الإسرائيلية التي تحاول قطع الطريق أمام إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة.

وأشار جبر إلى أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية هو موقف ثابت ومتسق مع الأمن القومي المصري والعربي، ومع تاريخ مصر العربي والإسلامي، مضيفا أن مصر ترفض مؤامرة التهجير التي تحاول إسرائيل تنفيذها بحق الفلسطينيين، وأنه لا يوجد أي شخص في العالم يتحدث عن التهجير بعد قوة الموقف المصري.