الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نقيب الصحفيين الفلسطينيين: الاحتلال يرى كل من ينقل الحقيقة عدو

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك كل المعايير الدولية ويتعامل مع الصحفيين كأنهم أعداء.

وأضاف نقيب الصحفيين الفلسطينيين خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، الصحفيون طرف محايد لنقل الحقيقة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يرى كل من ينقل الحقيقة عدو له.

وأشار نقيب الصحفيين الفلسطينيين للقاهرة الإخبارية، أن الاحتلال يستهدف الصحفيين لنقلهم مشاهد الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، مضيفًا أن استهداف الاحتلال للصحفيين في غزة لن يزيدهم إلا إصرارا على نقل الحقيقة.

ونوه نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أن الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين ووكالات الأنباء المحلية والعالمية في قطاع غزة، من أجل التعتيم على المجاز التي ترتكب هناك.

وتابع نقيب الصحفيين الفلسطينيين، حديثه للقاهرة الإخبارية، أن الاحتلال حصل على تفويض من الإدارة الأمريكية بتصعيد الحرب في قطاع غزة واستهداف المدنيين.

نقيب الصحفيين الفلسطينيين الاحتلال غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين القاهرة الإخبارية

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