مونديال الأندية.. الأهلى يُحبط اتحاد جدة بهدفين متتاليين ويقترب من نصف النهائى

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي من إحباط فريق اتحاد جدة السعودي بتسجيل هدفين متتاليين في ربع نهائي مونديال الأندية.

نجح حسين الشحات في تسجيل الهدف الثاني لصالح الأهلي في شباك اتحاد جدة السعودي في ربع نهائي مونديال الأندية.

جاء الهدف الثاني في الدقيقة 59 من تسديدة رائع للشحات بقدمه اليمنى على يسار المعيوف.

وسجل إمام عاشور الهدف الثالث لصالح الأهلي من تسديدة أرضية رائعة بعد تمريرة من محمود كهربا.



أحداث الشوط الأول

الحذر سيطر في البداية على الفريقين وإن كانت المبادرة لصالح اتحاد جدة بعدما أرسل زكريا هوساوي تمريرة طولية من منتصف الملعب جهة اليسار مرت بدون خطورة لخارج الملعب.

وأرسل مهند الشنقيطي تمريرة طولية من منتصف الملعب في اتجاه كريم بنزيما، ولكن لم يسيطر عليها الأخير لتصل لياسر إبراهيم.

الظهور الأول للأهلي كان في الدقيقة الخامسة بعد تسديدة من حسين الشحات تصدى لها أحمد حجازي وهي في طريقها للمرمى.

اتحاد جدة أهدر فرصة الهدف الأول في الدقيقة العاشرة بعد عرضية من كانتي أخرجها محمد عبدالمنعم قبل أن تصل الكرة للبرازيلي رومارينيو أمام المرمى ليسدد بقوة ويتصدى محمد الشناوي بشكل رائع ليمنع الهدف الأول في مرمى الأهلي.

في الدقيقة 14 توغل من محمد هاني من الجبهة اليمنى وتسديدة أرضية أبعدها المعيوف حارس الاتحاد.

الحكم احتسب ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد العودة إلى تقنية الفيديو نتيجة لمسة يد على أحمد قادش مدافع اتحاد جدة.

ونجح علي معلول في تسجيل ركلة الجزاء في الدقيقة 22 بعدما سدد الكرة في منتصف المرمى.

محمد هاني مرر الكرة لبيرسي تاو الذي توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين، ولكنه لم يسيطر على الكرة لتمر لخارج الملعب.

وعاد اللاعب إلى تقنية الفيديو التي أكدت على وجود ركلة جزاء.

رومارينيو سدد رأسية في الدقيقة 26 بعيدة تمامًا عن المرمى.

حصل إمام عاشور على بطاقة صفراء في الدقيقة 36 بعد تدخل قوي على كورنادو.

في الدقيقة 37 أهدر كريم بنزيما فرصة خطيرة بعد تسديدة تصدى لها الشناوي ببراعة.

إمام عاشور مر بشكل رائع ومرر إلى الشحات الذي سدد لتصطدم في بيرسي تاو وحجازي وتصل سهلة إلى المعيوف.

في الدقيقة 41 مطالبة من لاعبي اتحاد جدة بركلة جزاء بعدما جاءت الكرة في يد محمد عبدالمنعم.



وأهدر كريم بنزيما ركلة الجزاء بعدما سدد الكرة على يمين محمد الشناوي الذي تصدى للركلة ببراعة.

وأهدر كهربا فرصة هدف محقق في الدقيقة 47 بعد تمريرة خاطئة من حجازي لتصل إلى كهربا الذي حاول مراوغة المعيوف، لكنه سدد الكرة برعونة بجوار القائم.

أحداث الشوط الثاني

اتحاد جدة أجرى تغييرًا في بداية الشوط بنزول أحمد بامسعود بدلًا من زكريا هوساوي.

في الدقيقة 47، رومارينيو أراد تسديد الكرة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن نجح كوكا في تشتيت الكرة من أمامه بشكل رائع.

وأجرى الاتحاد تغييرًا ثانيًا اضطراريًا بنزول مد الله العليان بدلًا من مهند الشنقيطي للإصابة.

إمام عاشور سدد كرة بعيدة عن المرمى في الدقيقة 50.

بيرسي تاو أرسل تمريرة طولية من منتصف الملعب في اتجاه حسين الشحات، ولكن نجح حجازي في قطع الكرة.

اتحاد جدة أضاع فرصة هدف بعدما أرسل كورنادو تمريرة بينية للاعب فيصل الغامدي داخل منطقة الجزاء، وسدد الأخير الكرة ولكن تصدى لها الشناوي لترتطم الكرة في القائم الأيمن ثم أمسك بها الشناوي.

حسين الشحات أضاف الهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة 59 من تسديدة رائعة بقدمه اليمنى على يسار عبدالله المعيوف.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبدالمنعم كهربا.‎



وجاء تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الأهلي على ملعب "الجوهرة المشعة" على النحو الآتي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: مهند الشنقيطي- أحمد حجازي- حسن كادش- زكريا هوساوي

خط الوسط: نجولو كانتي- فابينيو -رومارينيو- فيصل الغامدي- كورنادو

خط الهجوم: كريم بنزيما

وكان اتحاد جدة قد حقق الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في افتتاح كأس العالم للأندية.