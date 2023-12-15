الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نائب أوكرانى يفجر قنبلة يدوية فى مجلس قروى ويصيب 26 شخصا بينهم 6 فى حالة خطرة (فيديو)

جانب من الفيديو
جانب من الفيديو

نشرت قناة القاهرة الإخبارية، فيديو لنائب في أوكرانيا يفجر قنبلة يدوية في مجلس قروي ويصيب 26 شخصا بينهم 6 في حالة خطرة، بمنطقة “ذكربتيا” شرق أوكرانيا.

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، مقطع فيديو يوضح النائب الأوكراني وهو يخرج من جيبه القنابل اليدوية ويلقيه في الغرفة، الأمر الذي تسبب في إصابة العشرات بينهم حالات خطرة.

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 615 قتيلًا وجريحًا، وإسقاط 6 مسيرات أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الماضية.

نائب أوكراني قنبلة يدوية القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية القنابل اليدوية

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