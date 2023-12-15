رئيس حزب أبناء مصر يكشف سبب عدم تقديم طعون على الانتخابات (فيديو)

أشاد مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، بالمشهد الديمقراطي الذي شهدته الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن الشعب المصري هو الفاعل الرئيسي في هذا الحدث، وأنه أبدى مشاركة متميزة ومرتفعة تجاوزت كل التوقعات.

وقال بركات، في مداخلة هاتفية مع قناة "تن"، إن الانتخابات الرئاسية شهدت منافسة حقيقية بين 3 أحزاب سياسية، وأن باقي الأحزاب حرصت على تحفيز أعضائها للمشاركة في الاقتراع.

وأضاف رئيس حزب أبناء مصر، أن الشعب المصري أظهر وعيا عاليا بما تمر به مصر من تحديات وأخطار في الوضع الراهن، وأنه اختار الأمن القومي المصري وليس رئيسا فقط، مؤكدا أن سبب عدم تقديم طعون على الانتخابات يؤكد على أنها كانت "عرس ديمقراطي".