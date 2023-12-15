باحث: الولايات المتحدة تشجع الاحتلال على قتل الفلسطينيين وتعرقل الإعلام (فيديو)

أكد فتحي بوزية، المحلل السياسي الفلسطيني، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمنح الاحتلال الإسرائيلي ضمانة وحماية كاملة لممارسة عدوانه على قطاع غزة، والذي لم يستثن أي شيء من البشر والحجر والشجر.

وقال "بوزية"، خلال مداخلة عبر زووم بقناة "تن"، إن الولايات المتحدة تطلب من إسرائيل التقليل من جرائمها، ولكنها لا تلزمها بذلك، واعتبر أن الاحتلال يهاجم الصحفيين لمنعهم من نقل الحقيقة عما يحدث في غزة.

وأضاف "بوزية"، أن الولايات المتحدة هي شريكة الاحتلال في العدوان على شعبنا، وأنها تدعمه بالأسلحة، رغم عدم رضاها عن السياسة الإسرائيلية والحكومة المتشددة.

وطالب "بوزية" بمقاضاة الرئيس الأمريكي بايدن في القضاء الأمريكي، لمشاركته وتأييده الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني.