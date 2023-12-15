مبادرة "حياة كريمة" تحقق طفرة تنموية في قرية منية المبشرين بمحافظة الغربية

نجحت مشروعات مبادرة "حياة كريمة" في قرية منية المبشرين بمحافظة الغربية، والتي تهدف إلى تحسين الحياة في الريف المصري وتطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات العامة للسكان، في إحداث ثورة تنموية في القرية تمثلت فب نقلة نوعية في كل الخدمات.

وعبر حسين جاد الله، موظف من أهالي القرية، عن سعادته بظهور هذه المشروعات التي تشمل توصيل شبكة الصرف الصحي، والتي كانت تعتبر مشكلة مستمرة في القرية منذ فترة طويلة، معتبرًا أن الانتهاء من هذا المشروع كان أمرًا مهمًا للأهالي، حيث استعادوا الأمل في حياة أفضل وأكثر رفاهية، كما تم بناء مركز طب الأسرة في القرية التي طالما عانت من عدم وحود مثل هذه الخدمات.

وأشار جاد الله إلى أن هذه المشروعات تركت أثرًا إيجابيًا في نفوس الأهالي، وقدم شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه المبادرة التي تجاوزت توقعاتهم.

من جانبه، أوضح محمود جاد الرب، مدرس بأحد مدارس القرية، أن إحلال وتجديد مركز شباب القرية كان حلمًا للجميع وتم تحقيقه بفضل مبادرة "حياة كريمة"، وتم أيضًا تخصيص قطعة أرض لبناء ملعب جديد تم الانتهاء منه، مؤكدًا انه أصبح لديهم صرحًا رياضيًا يخدم الشباب في القرية.

وأضاف جاد الرب أن مبادرة "حياة كريمة" كانت حلمًا لأهالي القرى بشكل عام، حيث عاشوا لسنوات طويلة في ظروف صعبة نتيجة لانعدام الخدمات العامة والبنية التحتية، وبفضل هذه المبادرة، أصبحت القرى تشبه المدن في توفير الخدمات والبنية التحتية.

ومبادرة "حياة كريمة" تهدف إلى تنمية قرى الريف المصري وتحسين الحياة فيها، تم تنفيذ المشروعات كمرحلة أولى بمحافظة الغربية، في 54 قرية و88 تابعة لها في مركز زفتي بتكلفة إجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه، تشمل المشروعات تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الععامة، مثل توصيل الصرف الصحي وتحسين شبكة المياه والكهرباء، وبناء وتجديد المدارس والمستشفيات، وإنشاء مراكز شباب وملاعب رياضية.

وتهدف مبادرة "حياة كريمة" إلى تحسين مستوى المعيشة في القرى الريفية والحد من الفقر والبطالة، من خلال توفير فرص عمل للشباب وتشجيع الاستثمار في المناطق الريفية، وتعتبر هذه المبادرة جزءًا من جهود مؤسسة الرئاسة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

يذكر أنه تم تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس "حياة كريمة" في العديد من القرى المصرية، وقد حققت نجاحًا كبيرًا في تحسين الحياة في تلك القرى وتوفير الخدمات الأساسية للسكان.