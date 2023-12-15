وزير الخارجية السعودى: انهيار السلطة الفلسطينية سيؤدى إلى فوضى عارمة

أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، أنه لا يجب اندلاع أي نزاع في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أنه لابد أن يتم حل الدولتين من أجل تعميم السلام في المنطقة العربية.

وأشار وزير خارجية السعودية، خلال مؤتمر صحفي للجنة الوزارية العربية المشتركة ووزير الخارجية النرويجي في أوسلو، والذي بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه يجب دعم السلطة الفلسطينية سياسيًا.

ونوه وزير خارجية السعودية، خلال المؤتمر الصحفي، أن انهيار السلطة الفلسطينية سيؤدي إلى فوضى عارمة في كل فلسطين، مؤكدًا أنه يجب دعم السلطة الفلسطينية لتلبية حاجات شعبها.