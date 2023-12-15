الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: تسويق نصف مليون قنطار قطن من محصول هذا العام لـ 46 شركة

القطن المصري
القطن المصري

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث القطن أن هناك اقبال كبير على القطن المصري وتم بيع اكثر من 150 الف قنطار في مزاد علني لتصل اجمالي الكميات التي تم بيعها إلى نصف مليون قنطار من محصول القطن هذا العام على مستوى الجمهورية  بأسعار تخطت 12 الف جنيه.

مزاد القطن

وقال  الدكتور مصطفي عطية عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمشرف والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن، إنه تم عقد المزاد السابع لاقطان محافظات الوجه البحرى  في مقر الهئية العامة لتحكيم واختبارات القطن بالاسكندرية وذلك لبيع كمية 150.075 الف قنطار من القطن الزهر في محافظات دمياط والبحيرة والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية والاسماعيلية وبورسعيد، لأصناف القطن سوبر جيزه 86 و94 و97 واكسترا جيزة 96 و92.

وقال" عمارة" في تصريحات" للدستور " ان كانت كميات القطن للاصناف المختلفة ومتوسط سعر البيع  جاءت كالاتي: فقد تم المزاد على كمية 21.076 الف قنطار للصنف سوبر جيزة 86، بمتوسط سعر 10.880 جنيه للقنطار، وعلى كمية 104.135 الف قنطار للصنف جيزة 94، وبمتوسط سعر 11.420 جنيه للقنطار، وعلى كمية 25.722 الف قنطار للصنف جيزة 97، وبمتوسط سعر 11.135 جنيه  للقنطار، وعلى كمية 1.307 الف قنطار للصنف سوبر جيزة 96، وبمتوسط سعر 12.285 جنيه للقنطار، وعلى كمية 92.208 الف قنطار للصنف سوبر جيزة 92، وبمتوسط سعر 11.345 جنية للقنطار

واوضح رئيس بحوث المعاملات الزراعية بمعهد بحوث القطن، ان متوسط  الاسعار النهائية 11.415 لجميع الاصناف الاقطان، وبهذا تبلغ الكمية الاجمالية التي تم تداولها حتى الان حوالي 497.02 الف قنطار لجميع الاصناف على مستوى الجمهورية.


وفي سياق متصل، قال “عمارة ” إن منظومة المزاد تديرها شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، وهى الشركة التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لإدارة وزارة قطاع الأعمال، مشيرًا إلى أن عدد الشركات المنافسة والمشاركة في هذا المزاد وصلت 46 شركة تجارة تابعة  القطاع الخاص.

وأضاف أن منظومة تداول القطن جرى تطبيقها للعام الخامس على التوالى، حيث قد تم البدء هذا الموسم 2023 بتاريخ 1 سبتمبر في محافظات الوجه القبلي لعدد 27 مركز تجميع والوجه البحري بتاريخ 1 أكتوبر بعدد 225 مركز تجميع، مشيرا الى  أن المنظومة تعتمد على بيع الأقطان من خلال مزادات علنية، ويتم البيع من المزارعين مباشرة دون وسطاء، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية، وقد ساهمت على مدار السنوات الماضية في تنظيم عمليات تداول الأقطان، وتحسين مستوى جودة ونظافة القطن، وتحقيق سعر عادل للمزارعين، وكذلك الشفافية في بيع الأقطان بين الشركات، لافتا  أن سبب زيادة سعر القطن بالمزاد هو تراجع المساحة وارتفاع سعر الدولار.

الزراعة اقبال على القطن المصرى وتسويق نصف مليون قنطار قطن محصول هذا العام لعدد الاعلام

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