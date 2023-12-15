الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 204 أطنان قمامة وتراكمات أتربة من شوارع كفر الزيات

نظافة
نظافة

أعلن عادل داود رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، أنه تم رفع نحو 204 أطنان قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشار رئيس مدينة كفرالزيات، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى، متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وتواصل الجهات التنفيذية في الغربية، حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية في كل المراكز والمدن، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم، وعلى مدار الساعة، يتابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الحملات من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وتمكنت الحملات من إزالة 39 حالة تعدٍ على مساحة 22 سهمًا و19 قيراطًا و7 أفدنة، وإزالة حالتيِّ مخالفات للبناء على مساحة 150م 2، خلال الفترتين الصباحية والمسائية بكل قرى ومدن المحافظة، بالإضافة إلى تحويل 39 متعدٍ على الأراضي الزراعية ومخالفين للبناء للنيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.

رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية لشوارع والطرق الفرعية رفع نحو 204 أطنان قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع محافظ الغربية ورفع مستوى النظافة توفير بيئة صحية للمواطنين

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