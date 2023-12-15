الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 20 تاجرا يبيعون السجائر بأزيد من السعر الرسمي بمركزي زفتي والسنطة

سجائر
سجائر

قاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تفتيشية نفذها مفتشو الرقابة التموينية بالمديرية بهدف مراقبة وتفتيش محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعي في مراكز ومدن زفتي والسنطة بالمحافظة، وخلال هذه الحملة، تم رصد 20 تاجرًا يقومون ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية المحددة.

 ضمان تطبيق التسعيرة الرسمية للسجائر ومكافحة الغش والاحتكار

وتهدف هذه الحملة التفتيشية إلى ضمان تطبيق التسعيرة الرسمية للسجائر ومكافحة الغش والاحتكار في هذا القطاع،  وقد تم التركيز خلال الحملة على متابعة الأسعار والتحقق من مطابقتها للتسعيرة المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.

ووفقًا للتقارير الصادرة عن المفتشين، تم رصد تجاوزات في أسعار بيع السجائر لدى بعض التجار، حيث تجاوزت الأسعار التسعيرة الرسمية بمتوسط يتراوح من 100 إلى 200 جنيه في القاروصة الواحدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء التجار لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق المستهلكين.

 التأكيد على أهمية ضبط الأسعار والحد من التجاوزات في قطاع بيع السجائر

وعلق المهندس محمد أبوهاشم على نتائج الحملة، مؤكدًا على أهمية ضبط الأسعار والحد من التجاوزات في قطاع بيع السجائر، كما أعرب عن استمرارية هذه الحملات التفتيشية وتكثيف الرقابة على المحال التجارية لضمان احترام التسعيرة الرسمية وتوفير حماية للمستهلكين.

وتأتي هذه الحملة التفتيشية في إطار جهود الحكومة لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين، وتعد هذه الإجراءات الرقابية الحازمة خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية والعدالة في أسواق السلع والخدمات، وضمان توافرها بأسعار معقولة للمواطنين.

وفي سياق آخر، تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز فى مركز كفر الزيات، استولى على 5 أجولة دقيق بلدي مدعم بإجمالى وزن ربع طن، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشي الرقابة التموينية بمركز كفر الزيات، من ضبط صاحب مخبز استولى على 5 أجولة دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجري شئونها.

قاد المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزاره التموين بالغربيه مراكز ومدن زفتي والسنطة ضمان توافرها بأسعار معقولة ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية تطبيق التسعيرة الرسمية للسجائر أهمية ضبط الأسعار

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