مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بشركة غزل المحلة (صور)

بدأت قبل قليل، فعاليات المؤتمر الجماهيري لعمال الغزل والنسيج، والذي يهدف إلى دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وينظم المؤتمر من قبل النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، ويشارك في المؤتمرعدد كبير من عمال الغزل والنسيج من جميع أنحاء المحافظات، بالإضافة إلى ممثلين عن قوى سياسية وتنفيذية مختلفة.

يأتي المؤتمر في إطار سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابة العامة للغزل والنسيج في الشركات والمصانع بمختلف المحافظات، وتهدف هذه الفعاليات إلى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في قراراته خلال المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد والمنطقة، وإعلان تأييد ترشحه لفترة رئاسية جديدة.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أشاد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، بتأييد عمال الغزل والنسيج للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمهم لقراراته المهمة في إدارة الأزمة الحالية في المنطقة، كما قدم التحية للشعب الفلسطيني وصموده في الدفاع عن أرضه ومقدراته.

العاملون في قطاع الغزل والنسيج في مصر قدموا كل الدعم للدولة في مواجهة الإرهاب

وأكد الأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، أن العاملين في قطاع الغزل والنسيج في مصر قدموا كل الدعم للدولة في مواجهة الإرهاب ومخططات الهدم، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من العمل والكفاح من أجل بناء مصر الحديثة والقوية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأثنى على القرارات الأخيرة للرئيس ودعمه لفلسطين والقضية العربية، معربًا عن تقديره للقيادة الصادقة التي أعادت لمصر ريادتها على المستوى المحلي والعربي والدولي.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الجماهيري الذي انطلق قبل قليل في قلعة الصناعة والرياضة بغزل المحلة، ويحضره آلاف العمال من القطاعين العام والخاص في شركات ومواقع الإنتاج المنتشرة على مستوى الجمهورية، تعد النقابة العامة للغزل والنسيج ممثلة لما يقرب من مليون و200 ألف عامل في مصر.

تأتي هذه التظاهرة الشعبية الضخمة في إطار الدعم القوي للرئيس عبد الفتاح السيسي ومساندته له في الانتخابات الرئاسية المقبلة. يعتبر العمال في قطاع الغزل والنسيج من أهم أعمدة الدعم للرئيس، نظرًا لدورهم الحيوي في الاقتصاد المصري ودورهم في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

من المتوقع أن يتضمن المؤتمر عروضًا وعروضا تقديمية حول دور العمال في صناعة الغزل والنسيج وأهميتها الاقتصادية. كما ستتضمن الفعالية كلمات ومشاركات لممثلي القوى السياسية والتنفيذية المختلفة، حيث سيتم التأكيد على أهمية دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وترشحه لفترة رئاسية جديدة.

مؤتمر غزل المحلة

مؤتمر غزل المحلة