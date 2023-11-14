الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بشركة غزل المحلة (صور)

مؤتمر غزل المحلة
مؤتمر غزل المحلة

بدأت قبل قليل، فعاليات  المؤتمر الجماهيري لعمال الغزل والنسيج، والذي يهدف إلى دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وينظم المؤتمر من قبل النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، ويشارك في المؤتمرعدد كبير من عمال الغزل والنسيج من جميع أنحاء المحافظات، بالإضافة إلى ممثلين عن قوى سياسية وتنفيذية مختلفة.

يأتي المؤتمر في إطار سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابة العامة للغزل والنسيج في الشركات والمصانع بمختلف المحافظات، وتهدف هذه الفعاليات إلى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في قراراته خلال المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد والمنطقة، وإعلان تأييد ترشحه لفترة رئاسية جديدة.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أشاد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، بتأييد عمال الغزل والنسيج للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمهم لقراراته المهمة في إدارة الأزمة الحالية في المنطقة، كما قدم التحية للشعب الفلسطيني وصموده في الدفاع عن أرضه ومقدراته.

 العاملون في قطاع الغزل والنسيج في مصر قدموا كل الدعم للدولة في مواجهة الإرهاب

وأكد الأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، أن العاملين في قطاع الغزل والنسيج في مصر قدموا كل الدعم للدولة في مواجهة الإرهاب ومخططات الهدم، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من العمل والكفاح من أجل بناء مصر الحديثة والقوية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأثنى على القرارات الأخيرة للرئيس ودعمه لفلسطين والقضية العربية، معربًا عن تقديره للقيادة الصادقة التي أعادت لمصر ريادتها على المستوى المحلي والعربي والدولي.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الجماهيري الذي انطلق قبل قليل في قلعة الصناعة والرياضة بغزل المحلة، ويحضره آلاف العمال من القطاعين العام والخاص في شركات ومواقع الإنتاج المنتشرة على مستوى الجمهورية، تعد النقابة العامة للغزل والنسيج ممثلة لما يقرب من مليون و200 ألف عامل في مصر.

تأتي هذه التظاهرة الشعبية الضخمة في إطار الدعم القوي للرئيس عبد الفتاح السيسي ومساندته له في الانتخابات الرئاسية المقبلة. يعتبر العمال في قطاع الغزل والنسيج من أهم أعمدة الدعم للرئيس، نظرًا لدورهم الحيوي في الاقتصاد المصري ودورهم في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

من المتوقع أن يتضمن المؤتمر عروضًا وعروضا تقديمية حول دور العمال في صناعة الغزل والنسيج وأهميتها الاقتصادية. كما ستتضمن الفعالية كلمات ومشاركات لممثلي القوى السياسية والتنفيذية المختلفة، حيث سيتم التأكيد على أهمية دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وترشحه لفترة رئاسية جديدة.

مؤتمر غزل المحلة
مؤتمر غزل المحلة
مؤتمر غزل المحلة
مؤتمر غزل المحلة
مؤتمر غزل المحلة
مؤتمر غزل المحلة
مؤتمر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بشركة غزل المحلة المؤتمر الجماهيري لعمال الغزل والنسيج عمال الغزل والنسيج من جميع أنحاء البلاد المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابة العامة للغزل والنسيج قدم التحية للشعب الفلسطيني وصموده في الدفاع عن أرضه ومقدراته بناء مصر الحديثة والقوية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

أهالى "ششتا" بالغربية: مبادرة حياة كريمة جاءت كطوق نجاة للقرية

رفع 190 طنًا من القمامة والتراكمات خلال حملة مكبرة بكفر الزيات

رئيس جامعة طنطا يترأس اجتماع مجلس كلية الصيدلة

ضبط صحاب مخبز بطنطا استولى على 25 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم

محافظ الغربية يتفقد الأسواق والمنافذ التجارية بطنطا للتأكد من تخفيض أسعار السلع

وكيل وزارة الأوقاف: الرئيس السيسى يقودنا نحو حياة كريمة ويحمى أمن وطننا

ممثل الكنيسة يحث المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي

عريبي: وحدة الوطن وسلامة الأراضي من أهم إنجازات الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

إعلان فوز 962 شخصًا في قرعة الحج بالمنوفية

الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

صنع في مصر.. رئيس مصنع قسمة والشبراويشى: مستعدون لإنتاج جميع احتياجات السوق المحلي

"قاسي عليا".. لماذا هشم شاب رأس والده المسن بالعكاز في الزيتون؟

"الخال مش والد".. قاتل ابنة شقيقته بالهرم: أمها رمتها لينا واتجوزت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكري: الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية في غزة ترقى لجرائم الحرب

متحدث الخارجية: معبر رفح مفتوح وإسرائيل تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم