الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري المحترفين.. طنطا يتعادل مع غزل المحلة بدون أهداف والمقاصة يهزم مكادي

مباراة طنطا وغزل
مباراة طنطا وغزل المحلة

تعادل طنطا مع غزل المحلة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بملعب طنطا في الأسبوع الثاني عشر بمسابقة دوري المحترفين ليرتفع رصيد غزل المحلة إلى 22 نقطة ويرتفع رصيد طنطا إلى 16 نقطة .

الشوط الأول كان حماسيا وكانت اللقطة الأهم في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عندما احتسب الحكم محمود حسين ركلة جزاء لطنطا نتيجة لمسة يد من عمرو الجزار تصدى لها محمد عاطف ونجح عمرو شعبان حارس غزل المحلة في إنقاذها لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي .

في الشوط الثاني كان طنطا أفضل في بدايته لكن الفرصة الأولى كانت لغزل لمحلة في الدقيقة 51 عندما مرر عبده يحيى كرة عرضية من ركلة ركنية سددها عمرو الجزار برأسه فوق العارضة .

في الدقيقة 61 أجرى عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا التغييرالأول بنزول أقطاى عبد الله بدلا من كريم أسامة ورد حسام عبد العال المدير الفني لغزل المحلة بإحراء ثلاثة تغييرات بنزول محمد جابر وحسام حسن وعمرو مصطفى بدلا من شيكو محارب ورجب مارو وتشارلز باسي .

في الدقيقة 70 انطلق محمد محسن شيكا في الجانب الأيسر ودخل منطقة الجزاء وانفرد بعمرو شعبان الذي نجح في أبعاد الكرة إلى ركلة ركنية ..وفي الدقيقة 75 سدد محمد جابر كرة قوية حولها عبده يحيى برأسعه وارتدت من أحمد ربيع الشيخ حارس طنطا وأبعدها الدفاع .

وفي الدقيقة 78 مرر أحمد حسني كرة عرضية من ركلة ركنية سددها محمد عاطف برأسه وارتدت من العارضة .. وفي الدقيقة  90 دفع عمرو أنور بمحمد مصطفي حموشة وأحمد الشامي بدلا من شهاب فتحي وأحمد السيد واحتسب الحكم ست دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد جديدا لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وفي ملعب الأسيوطي المقاصة حقق المقاصة مفاجأة بفوزه على مكادي 2-1 ليرتفع رصيد المقاصة إلى تسع نقاط ويتوقف ر صيد مكادي عند 12 نقطة ..انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 بتقدم مكادي محمود السيد في الدقيقة 25  ثم تعادل المقاصة عن طريق النيران الصديقة وفي الشوط الثاني سجل المقاصة هدف الفوز .

دوري المحترفين غزل المحله طنطا حسام عبد العال عمرو أنور

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