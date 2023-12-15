أوقاف القليوبية تنظم قافلة دعوية في قرى حياة كريمة بشبين القناطر

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة القليوبية بقيادة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، قافلة دعوية بقرية بشبين القناطر أول قرى تشملها المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتضمنت مقرأة الأئمة النموذجية، ومجلس للصلاة علي النبي، ودرس للسيدات بحضور واعظات المديرية، وقرآن الجمعة، ومقرأة الجمهور، ومتابعة فعاليات النشاط التثقيفي للأطفال من أبناء القرية

وكشف الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن القافلة بدأت بمقرأة الأئمة النموذجية للأصوات الحسنة، حيث تم تلاوة جزء كامل من القرآن الكريم بالتناوب بين الأئمة، ثم تبعها مجلس الصلاة علي النبي والذي استمر علي مدار ما يقرب من النصف ساعة للصلاة علي النبي بمشاركة رواد المسجد والمواطنين.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تبعه درس السيدات بالقافلة الدعوية الكبرى بالقليوبية، حيث قامت الواعظة المتطوعة تهانى عناني بأداء درس السيدات، حيث كان حضور سيدات القرية بكثافة، وكان الدرس بعنوان "دور المرأة المصرية فى بناء الأسرة والمجتمع"، وبعد إنتهاء اللقاء كانت الأسئلة من السيدات فى شتى المسائل التى تدور بأذهانهم، ثم تبعه قرآن الجمعة، وأداء صلاة الجمعة حيث ألقي الخطبة وكيل الوزارة.

واستطرد أنه تضمنت القافلة الدعوية أيضا مقرأة الجمهور بحضور أهالي القرية ولاقت استحسان كبير منهم علي مدار استمرار الفعاليات، واختتمت القافلة بفعاليات النشاط التثقيفي للأطفال، والذي تضمن منافسة بين الأطفال في الأحاديث النبوية وآيات القرآن الكريم.

كما أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية بعدد من المنافذ والسلاسل التجارية بنطاق مدينة الخانكة لمتابعة تنفيذ “مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية”، والتي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات.

وتابع محافظ القليوبية، خلال المرور على سلاسل تجارية وسوبر ماركت بمدينة الخانكة توافر كافة السلع الغذائية التي تشملها المبادرة للتأكد من تلبية كافة احتياجات المواطنين، كما استفسر عن أسعار المنتجات الغذائية واللحوم والخضروات ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تشمل تخفيض أسعار (7) سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25% وهي “السكر، الزيت، العدس، الفول، الألبان، الجبن، المكرونة، الأرز”، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، مؤكدًا أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار وتوافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة في الأسعار تحقيقًا للصالح العام.

وخلال تفقده، كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتوسع في إقامة المعارض والشوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن استمرار المرور الميداني على كافة المحال والمعارض القائمة للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع، وكذا التنسيق مع الإدارات التموينية بالتشديد على كافة التجار وأصحاب السلاسل التجارية بضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح لتعريف المواطنين بأسعار السلع.

ووجه محافظ القليوبية، وكيل وزارة التموين، بتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية حفاظًا على حقوق ومصالح المواطنين، مثمنًا مبادرة تخفيض الأسعار والتي تستهدف تحقيق التوازن والإستقرار بالأسواق وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.