تعرف على القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2023

زاد البحث عن القنوات الناقلة لكأس العالم للاندية 2023 المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية بمشاركة نحو 7 أندية من بينهم نادي الأهلي المصري خلال شهر ديسمبر الجاري حيث يرغب قطاع عريض من عشاق الساحرة المستديرة في مختلف دول العالم والتي يتنافس فيها مجموعة كبير من نجوم كرة القدم.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة ما بين 12 إلى 22 ديسمبر الجاري، على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية الرياضية، والامير عبدالله الفيصل بمدينة جدة.

الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2024

نادي الأهلي المصري: الفائز بدوري أبطال إفريقيا.

نادي اتحاد جدة السعودي: الدولة المضيفة للبطولة وحامل اللقب الدوري السعودي.

نادي مانشستر سيتي الإنجليزي: الفائز بدوري أبطال أوروبا.

نادي أوراوا الياباني: الفائز بدوري أبطال آسيا.

نادي ليون المكسيكي: الفائز بدوري أبطال الكونكاكاف.

نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي: الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا.

نادي فلومينيسي البرازيلي: الفائز بلقب كوبا ليبرتادويس لأنريكا الجنوبية.

القنوات الناقلة لكأس العالم للاندية 2023

ستكون قنوات شبكة SSC السعودية المشفرة هي الوسيلة الوحيدة لمتابعة مسابقة كأس العالم للأندية عبر البث الفضائي.

قنوات SSC الناقلة لبطولة كأس العالم للأندية 2023، يمكن متابعتها فقط عبر الأقمار الصناعية ومن خلال القمر الصناعي عرب سات.

تردد قناة scc السعودية الرياضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: ⅔.

ويستعد الأهلي للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي، في النسخة الـ20 في البطولة التي تقام لأول في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

الأهلي ضد اتحاد جدة

ويسعى الأهلي خلال مشاركته فى هذه النسخة من البطولة لتحقيق مركز أفضل من المركز الثالث، الذي حققه فى 3 مرات من قبل أعوام 2006 و2020 و2021، خصوصاً أن هذه النسخة ستكون الأخيرة التي تقام بنظامها الحالي، حيث سيتم تغيير النظام وزيادة عدد الفرق المشاركة من النسخة المقبلة.

وشارك نادي اتحاد جدة مرة واحدة في كأس العالم للأندية قبل ظهوره الثاني اليوم بصفته حامل لقب الدوري السعودي والفريق المستضيف حيث ظهر لأول مرة في نسخة 2005 باليابان بعد عودة البطولة مجددا عقب توقفها 4 سنوات، وجاءت بنظام جديد يضم 7 أندية فقط.