الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس شخصين سرقا مهمات أبراج الضغط العالي بالإسكندرية

حبس
حبس

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، تجديد حبس صاحب مخزن خردة وسائق بشركة نقل الكهرباء 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بسرقة 90 زاوية حديدية وكمية كبيرة من مسامير الربط "خاصين بأبراج الضغط العالي" ومحاولة بيعها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات.

معلومات سرية لضباط المباحث 
تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن خردة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل، بحيازته مهمات خاصة بأبراج الضغط العالي بقصد بيعها والترح من أموالها.
ضبط المتهمين 
وعلى الفور تم عمل كمين ومداهمة المخزن والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي 90 زاوية حديدية وكمية كبيرة من مسامير الربط "خاصين بأبراج الضغط العالي" داخل المخزن الخاص به الكائن بدائرة القسم، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتحصله عليها من سائق بإحدى الشركات لنقل الكهرباء، له معلومات جنائية، مقيم بالإسكندرية، تم القاء القبض عليه، وبمواجهته إعترف بتحصله على المضبوطات حال قيامه بنقل مكونات أحد أبراج الضغط العالى المفككة لتخزينها بمخازن الشركة وقيامه بالتصرف فـى الكمية المضبوطة عن طريق بيعها لتاجر الخردة المضبوط مقابل مبالغ مالية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل وتاجرة خردة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بسرقة مهمات خاصة بشركة الكهرباء ومحاولة بيعها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار ضباط الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، يفيد بورود بلاغ بمحاولة أحد الأشخاص بسرقة بعض الزوايا الحديدية من أحد أبراج الضغط العالى بدائرة قسم شرطة كرموز غرب المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحة البلاغ وألقي القبض على المتهم وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل، وعثر بحوزته على 3 قطع حديدية مختلفة الأطوال "زوايا أبراج" وزنت حوالى 9 كجم، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة وأضاف بسابقة قيامه بسرقة بعض الكابلات الكهربائية من إحدى المشروعات بذات المنطقة والتصرف فـيها بالبيع لتاجر خردة "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم، تم ضبطه وعُـثر بالمخزن الخاص به على كمية من كابلات الجهد المتوسط مختلفة الأطوال والمقاطع وزنت حوالى 80 كيلو جرام، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التحقيقات.

حبس صاحب مخزن خردة وسائق الضغط العالي أبراج بالاسكندرية مينا البصل

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