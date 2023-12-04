الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس لص وتاجر خردة لسرقة مهمات شركة الكهرباء في الإسكندرية

حبس لص
حبس لص

قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل وتاجرة خردة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بسرقة مهمات خاصة بشركة الكهرباء ومحاولة بيعها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات.

بلاغ بسرقة مهمات شركة الكهرباء 

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار ضباط الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، يفيد بورود بلاغ بمحاولة أحد الأشخاص بسرقة بعض الزوايا الحديدية من أحد أبراج الضغط العالى بدائرة قسم شرطة كرموز غرب المحافظة.

ضبط المتهم

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي مكان البلاغ وتبين صحة البلاغ والقي القبض علي المتهم  وتبين انه عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل، وعثر بحوزته علي 3 قطع حديدية مختلفة الأطوال "زوايا أبراج" وزنت حوالى 9 كجم، بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد السرقة وأضاف بسابقة قيامه بسرقة بعض الكابلات الكهربائية من إحدى المشروعات بذات المنطقة والتصرف فـيها بالبيع لتاجر خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم، تم ضبطه وعُـثر بالمخزن الخاص به على كمية من كابلات الجهد المتوسط مختلفة الأطوال والمقاطع وزنت حوالى 80 كيلو جرام، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التحقيقات.

و قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، بمعاقبة كهربائي بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد اتهامه بسرقة لوحات الكهرباء الخاصة بنادي الاتحاد السكندري، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش والمستشار هيثم وجيه حماد.

وترجع أحداث القضية رقم 8049 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي بضبط المتهم، عقب سرقته فيوزات الكهرباء المستخدمة في الإضاءة، بنادي الاتحاد السكندري بدائرة القسم.     كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي، أنه عقب تلقي بلاغ من أمن نادي الاتحاد السكندري، بانقطاع التيار الكهربائي عن النادي، وفوجئ أفراد الأمن، بقيام المتهم " أ.ج.س" كهربائي أثناء فراره وبحوزته حقيبة فتم استوقفه وحيازته عدد 21 فيوز كهربائي خاص بلوحة الكهرباء بالنادي.

وتبين من بيان شركة الكهرباء أنه عقب ورود بلاغ بانقطاع الكهرباء عن نادي الاتحاد السكندري، وبالانتقال تبين وجود كسر بقفل بوابة غرفة الكهرباء، وتلاحظ سرقة فيوزات الكهرباء وقرر بأن مدة انقطاع الكهرباء في الواقعة داخل النادي ساعة، وتم تشغيلها بعد تركيب الادوات الجديدة وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

حبس لص وتاجر خردة شركة الكهرباء نيابة كرموز أمن الأسكندرية

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