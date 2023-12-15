"نيران التدفئة" تنهي حياة عامل زراعي في سوهاج

لقي عامل زراعي مصرعه بسبب نيران التدفئة المشتعلة بحوش منزل الفقيد المكون من غرفتين مشيدتين بالبلوك الأبيض ومسقوفتين بالبوص والأخشاب، بقرية الدوير دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

بداية أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء عامل زراعي في حريق منزل.

بالانتقال والفحص تبین وجود جثة المدعو “إسماعيل س" عامل زراعي- ويقيم بذات الناحية”، متفحمة بالكامل مسجاة على الأرض بحوش ملحق بالمنزل الكائن بالمنطقة الجبلية التي تبعد عن القرية بحوالي 5 كيلو.

تبين أنه أثناء جلوس المتوفى على أريكة خشبية بحوش المنزل وإشعال النيران للتدفئة تطاير منها شرر على غفله منه فأمسكت النيران بملابسه، ما أدى إلى وفاته، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.