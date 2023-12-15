شددت بريطانيا على إسرائيل اتخاذ خطوات لمواجهة عنف المستوطنين بالضفة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكانت بريطانيا قد أعلنت، أمس الخميس، حظر دخول المستوطنين المتورطين في العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية للأراضي البريطانية.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أن بلاده قررت حظر دخول المستوطنين المتورطين في العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

نحن نمنع المسئولين عن عنف المستوطنين من دخول المملكة المتحدة

وكتب "كاميرون" في منشور عبر منصة x: "إن المستوطنين المتطرفين من خلال استهدافهم وقتلهم للمدنيين الفلسطينيين، يقوضون الأمن والاستقرار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، ويجب على إسرائيل أن تتخذ إجراءات أقوى لوقف عنف المستوطنين ومحاسبة مرتكبيه".

وأضاف: "نحن نمنع المسئولين عن عنف المستوطنين من دخول المملكة المتحدة، للتأكد من أن بلادنا لا يمكن أن تكون موطنا للأشخاص الذين يرتكبون هذه الأعمال الترهيبية".