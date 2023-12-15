الجمعة 15 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بريطانيا: على إسرائيل اتخاذ خطوات لمواجهة عنف المستوطنين بالضفة

غزة
غزة

شددت بريطانيا على إسرائيل اتخاذ خطوات لمواجهة عنف المستوطنين بالضفة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكانت بريطانيا قد أعلنت، أمس الخميس، حظر دخول المستوطنين المتورطين في العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية للأراضي البريطانية.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أن بلاده قررت حظر دخول المستوطنين المتورطين في العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

 نحن نمنع المسئولين عن عنف المستوطنين من دخول المملكة المتحدة

وكتب "كاميرون" في منشور عبر منصة x: "إن المستوطنين المتطرفين من خلال استهدافهم وقتلهم للمدنيين الفلسطينيين، يقوضون الأمن والاستقرار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، ويجب على إسرائيل أن تتخذ إجراءات أقوى لوقف عنف المستوطنين ومحاسبة مرتكبيه".

وأضاف: "نحن نمنع المسئولين عن عنف المستوطنين من دخول المملكة المتحدة، للتأكد من أن بلادنا لا يمكن أن تكون موطنا للأشخاص الذين يرتكبون هذه الأعمال الترهيبية".

بريطانيا المستوطنين الضفة الغربية إسرائيل القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

مكتب نتنياهو: 132 إسرائيليًا محتجزون بغزة 112 منهم على قيد الحياة

سفير فلسطين لدى الصين: أزمة حقيقية داخل الحزب الديمقراطى بأمريكا بشأن القضية الفلسطينية

"القاهرة الإخبارية": 7 آلاف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى

فصائل فلسطينية: استهدفنا دبابتين للاحتلال بمحور الشيخ رضوان بغزة

بلجيكا: الوضع يزداد سوءًا فى غزة ويجب وقف إطلاق النار

القاهرة الإخبارية: ارتقاء 33 شهيدًا خلال الـ24 ساعة الماضية

مسئول أمريكى يكشف تفاصيل الهجوم على سفينة حاويات فى ميناء المخا

وزير التراث الإسرائيلى: يجب احتلال قطاع غزة بالكامل

الأكثر قراءة

عاجل.. وعود الخطيب للاعبى الأهلى فى حال الفوز على اتحاد جدة

عاجل.. رفض "دقيقة حدادًا" على شهداء غزة.. تصريحات محمود حميدة المثيرة للجدل

بعد رحيله المفاجئ.. أبرز المعلومات عن الفنان عادل أنور (فيديو جراف)

خطوات ورابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى

بالمستندات| طبيب يكشف لـ"الدستور" تورط مركز طبي في عمليات "تبادل الأجنة"

تقرير بريطاني: نتنياهو مستعد للاستهزاء بأي محاولة أمريكية لوقف الحرب في غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير بريطاني: نتنياهو مستعد للاستهزاء بأي محاولة أمريكية لوقف الحرب في غزة

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات