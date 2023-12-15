الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: ارتقاء 33 شهيدًا خلال الـ24 ساعة الماضية

شهداء غزة
شهداء غزة

أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن ارتقاء 33 شهيدا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن هناك قصفا إسرائيليا يستهدف شرق رفح وخان يونس في غزة، لافتة إلى أن الاشتباكات في شرق رفح هي الأعنف منذ بدء العدوان على غزة.

وأضافت أن الاحتلال طلب من سكان شرق رفح إخلاء منازلهم، علاوة على أن جيش الاحتلال استهدف مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس.

وتابعت: "كل الأماكن مستهدفة حتى في المساجد، فلم يعد هناك مكان واحد آمن في غزة، وشوارع رفح جنوب غزة ممتلئة بالنازحين في المخيمات".

خان يونس غزة 33 شهيد مجمع ناصر الطبي فلسطين

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