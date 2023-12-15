الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: تكثيف الحملات التموينية على الأسواق.. و35 مخالفة بالغنايم والبدارى

حملات تموينية
حملات تموينية

شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحال بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط الأسعار وحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية، وذلك في إطار خطة المحافظة لمراقبة الأسواق بالتنسيق مع التموين والأجهزة الرقابية المختلفة، مؤكدًا أن صحة وسلامة المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسواق تعد أحد الملفات المهمة التي توليها المحافظة أهمية بالغة.

وأكد المحافظ، ضرورة تكاتف جميع الجهود والتنسيق بين جميع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وقطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة لتكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز وأماكن تداول السلع الغذائية بهدف محاربة التجار المتلاعبين بقوت الناس وضبط الأسعار وحماية الموطن من جشع التجار والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، لافتًا إلى متابعته بشكل يومي نتائج الحملات التموينية المنفذة بنطاق المراكز والمدن والأحياء.

حملة تموينية لضبط الأسعار

وفي هذا الصدد، شنّت الوحدات المحلية لمركز ومدينة الغنايم تحت تحت إشراف مصطفى علي، رئيس المركز، حملة تموينية استهدفت سوق الغنايم بالاشتراك مع الإدارة الصحية قسم مراقبة الأغذية والإدارة البيطرية بالمركز، تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع السلع والمواد الغذائية لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين.

وأسفرت عن تحرير 17 مخالفة تموينية وإعدام حوالس (٢٠) لتر زيت طعام مستعمل، كما تم إعدام ما يقارب من (٥) كجم حلوى جافة غير نظيفة بها أتربة وشوائب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما تمت متابعة أماكن عرض وبيع اللحوم المعروضة للمواطنين بالسوق والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ولم يتبين وجود مخالفات تتعلق بجودة وصلاحية اللحوم المعروضة.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري تحت إشراف محمد حسن عبدالكريم، حملة على المخابز والمحال التحارية بمشاركة مسئولي إدارة تموين البداري وبعض رؤساء القرى وتم المرور على المخابز لضمان وصول خبز جيد ومطابق المواصفات  للمواطنين وتم تحرير 18 مخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تكثيف الحملات التموينية محال بيع السلع توفير الإحتياجات اليومية ضبط الاسعار حماية المستهلك أساليب التلاعب والغش التجاري

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