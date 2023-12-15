الجمعة 15 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": وصول عدد كبير من شهداء وجرحى غزة إلى مستشفيات رفح الفلسطينية

شهداء
شهداء

قالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن مستشفيات رفح صغيرة ومحدودة الإمكانات والقدرات، لافتة إلى أنها غير مؤهلة لخدمة المصابين في غزة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، على الهواء، أن عددا كبيرا من الشهداء والجرحى وصل إلى مستشفيات رفح، موضحة أن مجمع ناصر لا يمكنه استقبال مصابين جدد إثر حصار الاحتلال.

وتابعت: "هناك نقص كبير بأدوية القلب والضغط والسكر بمستشفيات غزة"، مؤكدة أن هناك قصفا مدفعيا إسرائيليا كثيفا يستهدف المناطق الشمالية في غزة.

وأكدت منى عوكل أن المستشفيات الميدانية بغزة تستقبل أعدادًا كبيرة من الجرحى.

خان يونس غزة رفح شرق رفح جنوب غزة

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات حية لقصف إسرائيلى مكثف فى غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. رفض "دقيقة حدادًا" على شهداء غزة.. تصريحات محمود حميدة المثيرة للجدل

الكندوز البلدى بـ250 جنيهًا.. أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الجمعة

خطوات ورابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى

شاركت فى 350 عملًا فنيًا.. أبرز المحطات فى حياة الفنانة إنعام سالوسة

"المهندسين" تفتح باب الاشتراك في الرعاية الصحية 18 ديسمبر.. الشروط والمستندات

تنبأ بوفاته قبلها بساعات.. حكاية الممرض الشاب في المنيا (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

استشهاد 3714 طالبًا وقصف 381 مدرسة منذ بداية العدوان على غزة