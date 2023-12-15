"القاهرة الإخبارية": وصول عدد كبير من شهداء وجرحى غزة إلى مستشفيات رفح الفلسطينية

قالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن مستشفيات رفح صغيرة ومحدودة الإمكانات والقدرات، لافتة إلى أنها غير مؤهلة لخدمة المصابين في غزة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، على الهواء، أن عددا كبيرا من الشهداء والجرحى وصل إلى مستشفيات رفح، موضحة أن مجمع ناصر لا يمكنه استقبال مصابين جدد إثر حصار الاحتلال.

وتابعت: "هناك نقص كبير بأدوية القلب والضغط والسكر بمستشفيات غزة"، مؤكدة أن هناك قصفا مدفعيا إسرائيليا كثيفا يستهدف المناطق الشمالية في غزة.

وأكدت منى عوكل أن المستشفيات الميدانية بغزة تستقبل أعدادًا كبيرة من الجرحى.