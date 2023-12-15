رسميًا.. الزمالك يشارك فى بطولة ودية بالإمارات يناير المقبل

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، اليوم الجمعة، تنظيم بطولة ودية بمشاركة نادي الزمالك، خلال شهر يناير المقبل.

وسيشهد شهر يناير المقبل فترة توقف بسبب انخراط منتخب مصر بالمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، أما الإمارات فأيضًا سيتوقف النشاط خلال الشهر المقبل، بسبب المشاركة في أمم آسيا.

وأقام الوحدة مؤتمرًا بحضور أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حيث تم الإعلان عن مشاركة "القلعة البيضاء في البطولة، رفقة فرق الوحدة الإماراتي، الإتفاق السعودي، أم صلال القطري.

ونشر نادي الوحدة بيانًا عبر حسابه على موقع “تويتر”، جاء فيه: "تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، ينظم نادي الوحدة لكرة القدم بطولة ودية دولية بمشاركة أربعة أندية (الوحدة- الزمالك المصري- الإتفاق السعودي- أم صلال القطري) من الفترة 18 يناير إلى 24 يناير 2024 على ستاد آل نهيان".

وسيبدأ الزمالك مشواره في البطولة بمواجهة الوحدة يوم 20 ينايرالمقبل.

كانت تقارير قد أشارت إلى أن أهلي جدة السعودي سيشارك في البطولة، لكن “الراقي” لن يكون أحد الفرق المشاركة.

وكان الزمالك قد خسر أمام المصري البورسعيدي بهدف دون مقابل، في الجولة الثامنة لبطولة دوري نايل “الدوري المصري”.