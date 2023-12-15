الجمعة 15 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ماكرون يعتبر قرار الاتحاد الأوروبى فى شأن أوكرانيا «جوابًا منطقيًا وعادلًا وضروريًا»

ماكرون
ماكرون

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقرار فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي مساء الخميس، معتبرا أنه «جواب منطقي وعادل وضروري على تطلعات الشعب الأوكراني» بعد عامين تقريبا من بداية «حرب العدوان» الروسية وفق وكالة «فرانس برس».

 

وأضاف الإليزيه بعد محادثة هاتفية بين الرئيس ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن «فرنسا ستواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا والشعب الأوكراني لمواكبتهم ودعم الإصلاحات التي ستسمح لهم بمواصلة التقدم في طريقهم الأوروبي».

 

وفي وقت سابق اليوم أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي قرر فتح مفاوضات الانضمام إليه مع كل من أوكرانيا ومولدافيا، وأضاف ميشال عبر منصة «إكس» «إشارة أمل قوية لمواطني هذين البلدين ولقارتنا» وفق وكالة «فرانس برس».

 

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس بالقرار الأوروبي، معتبرا أنه «انتصار لأوكرانيا» و«لأوروبا برمتها».

 

 وكتب عبر حسابه على منصة «إكس» قائلا: «إنه انتصار لأوكرانيا. انتصار لأوروبا برمتها. انتصار يحفز ويلهم ويعزز القوة» موجها التهنئة إلى «كل أوكراني» بتلك المناسبة.

الأكثر قراءة

عاجل.. الجيش الأردنى ينفذ عملية إنزال جوى لمواد ومستلزمات طبية للمستشفى الميدانى بغزة

ماكرون يعتبر قرار الاتحاد الأوروبى فى شأن أوكرانيا «جوابًا منطقيًا وعادلًا وضروريًا»

سيناتور أمريكي يعلق على تصريحات بوتين حول نهاية "الهدايا المجانية" لـ أوكرانيا

معرض الكتاب 2024.. خطوات شراء تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب النسخة 55

رابط تحميل المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2024 عبر موقع وزارة "التعليم"

جوتيرش: من المستحيل إجراء عمليات إنسانية فى قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

استشهاد 3714 طالبًا وقصف 381 مدرسة منذ بداية العدوان على غزة