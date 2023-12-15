ماكرون يعتبر قرار الاتحاد الأوروبى فى شأن أوكرانيا «جوابًا منطقيًا وعادلًا وضروريًا»

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقرار فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي مساء الخميس، معتبرا أنه «جواب منطقي وعادل وضروري على تطلعات الشعب الأوكراني» بعد عامين تقريبا من بداية «حرب العدوان» الروسية وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف الإليزيه بعد محادثة هاتفية بين الرئيس ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن «فرنسا ستواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا والشعب الأوكراني لمواكبتهم ودعم الإصلاحات التي ستسمح لهم بمواصلة التقدم في طريقهم الأوروبي».

وفي وقت سابق اليوم أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي قرر فتح مفاوضات الانضمام إليه مع كل من أوكرانيا ومولدافيا، وأضاف ميشال عبر منصة «إكس» «إشارة أمل قوية لمواطني هذين البلدين ولقارتنا» وفق وكالة «فرانس برس».

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس بالقرار الأوروبي، معتبرا أنه «انتصار لأوكرانيا» و«لأوروبا برمتها».

وكتب عبر حسابه على منصة «إكس» قائلا: «إنه انتصار لأوكرانيا. انتصار لأوروبا برمتها. انتصار يحفز ويلهم ويعزز القوة» موجها التهنئة إلى «كل أوكراني» بتلك المناسبة.