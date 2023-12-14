دوري نايل| مدرب المصرى يشيد بأداء لاعبيه أمام الزمالك

أشاد محمد عبدالكريم، المدرب العام لفريق المصري البورسعيدي، بأداء لاعبيه بعد الفوز على الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتغلب المصري 1 / صفر على ضيفه الزمالك، اليوم الخميس، في المرحلة التاسعة للمسابقة، على ملعب (الجيش المصري) ببرج العرب، اليوم الخميس.

وقال عبدالكريم في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، إن فريقه قدم أداء جيدا واستحق الفوز عن جدارة بعد أن سجل هدفا وأهدر ركلة جزاء.

وأضاف: "المباراة انتهت بهدف فقط، ولكن فريقه كان يمكنه تحقيق الفوز بأكثر من ذلك".



وأوضح أن علي ماهر، المدير الفني، تواجد في دورة تتبع الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف)، وهو ما تسبب في غيابه عن المباراة.

وارتفع رصيد المصري، الذي حقق انتصاره الخامس في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل 3 هزائم، إلى 15 نقطة، ليتقدم للمركز الثاني، مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

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الزمالك يسقط بهدف أمام المصري بدوري نايل

عاد الزمالك لطريق الهزائم من جديد في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وابتعد خطوة جديدة عن سباق المنافسة على اللقب الذي غاب عنه في الموسم الماضي.

وتلقى الزمالك خسارة موجعة صفر / 1 أمام مضيفه المصري، اليوم الخميس على ملعب برج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات المرحلة التاسعة للمسابقة.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى، حيث تبادل كلا الفريقين الاستحواذ على الكرة وإهدار الفرص، والتي كان أبرزها ركلة جزاء للمصري أضاعها لاعبه التونسي إلياس الجلاصي في الدقيقة 31.

وتقمص غيلاس قناوي دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف المصري الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 15 نقطة، ليتقدم للمركز الثاني في ترتيب المسابقة.

في المقابل، توقف رصيد الزمالك، الذي تلقى خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم مقابل 3 انتصارات وتعادلين، عند 11 نقطة، ليظل في المركز الحادي عشر، بفارق 6 نقاط خلف الصدارة.